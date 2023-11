Export di petrolio russo ancora in aumento Venduti un milione di barili al giorno in più rispetto ad un anno fa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Quatta quatta la Russia continua ad aumentare le sue esportazioni divia mare. Non che le sanzioni occidentali e il tetto al prezzo abbiano mai ottenuto grandi risultati ma ora, complice forse una stanchezza generalizzata per la guerra in Ucraina che pare impantanata, Mosca riesce a vendere addirittura più greggio di prima. In ottobre l’si è attestato a 3,5 milioni dial(un incasso di circa 8 miliardi di euro al mese) con punte di 3,7 milioni. Nell’ottobre del 2022 la Russia riusciva ad esportare circa 2,5 milioni di. Notevole anche il confronto con la media degli ultimi 5 anni (dunque anche prima dell’inizio della guerra) che, per questo periodo dell’, oscillava tra 2,2 e un massimo di 3 milioni dial ...