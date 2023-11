Eurocup 2023 24 | la Reyer Venezia lotta ma non basta | passa il Besiktas 74-68

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Quarta sconfitta inper la, chea Istanbul sul campo delma alla fine cede 74-68. Primo quarto vicino alla perfezione per i bianconeri, complice anche unadistratta difensivamente e senza idee in attacco. La squadra di Spahija perde troppi palloni e dall’altra parte i turchi ne approfittano con Mitchell e Delgado che bucano ripetutamente il canestro dei lagunari fino al 25-16 con cui si chiudono i primi 10?. Di tutt’altra fattura invece il secondo quarto di, che mette in campo una difesa solida e in attacco trova diverse soluzioni mandando a bersaglio ben 10 giocatori. Gli orogranata si rifanno così sotto e mettono anche la freccia, in vantaggio 42-40 all’intervallo. Nella ripresa prosegue bene la ...