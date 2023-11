(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il colosso della bellezza, dove arriva a perdere il 20,30% dopo il taglio delledellee dell'utile per azione. Una revisione al ribasso legata alla ...

Il colosso della bellezzacrolla a Wall Street, dove arriva a perdere il 20,30% dopo il taglio delle stime delle vendite e dell'utile per azione.

Estee Lauder, vendite sotto stime, Wall Street crolla del 20% QUOTIDIANO NAZIONALE

Estee Lauder taglia stime vendite, a Wall Street crolla del 20% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Estee Lauder crolla a Wall Street, perdendo il 20,30%. Taglio delle stime delle vendite e dell'utile per azione, dovuto a ripresa lenta in Cina e rischi legati alla guerra a Gaza.2. Estée Lauder riduce la guidance Alle 15:30 le azioni Estée Lauder perdono il 20%. L’esercizio 2024 si è aperto con 31 milioni di profitti, ma il management ha tagliato le previsioni sull’utile per ...