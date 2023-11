"Ero Gnoukouri - oggi sono Traorè...". L'ex Inter vittima del traffico di essere umani

Il signor, che mi aveva adottato, mi diceva che andava tutto bene e poi non l'ho più ...perplesso, non capivo, mi sono trovato da solo. E sa cosa mi fa rabbia". Traorè ha poi svelato ...

"Ero Gnoukouri, oggi sono...". L'ex Inter vittima di traffico di essere ... ilGiornale.it

"Ero Gnoukouri, sono Traoré. E tornerò a giocare". L'ex talento dell'Inter ci racconta la sua storia La Gazzetta dello Sport

Assane Demoya Gnoukouri arrivò all'Inter nel 2014 e dopo essere cresciuto nel vivaio nerazzurro fece ben presto il suo esordio in prima squadra. Era l'11 aprile del 2015 quando esordì contro l'Hellas ...Da quel momento, Gnoukouri non è più Gnoukouri. “Viene un agente e mi chiede se voglio andare a giocare in Italia. – racconta a “La Gazzetta dello Sport” – Mi dice che non ci sono problemi, che sarei ...