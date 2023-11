Erdogan | il sultano ha scelto Hamas Finito il tempo degli equilibrismi

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “Hei Israele! L’Occidente ti è debitore, ma la Turchia non è un tuo debitore! Ecco perché parliamo così liberamente, perché non ti dobbiamo nulla! Cos’era Gaza, la Palestina nel 1947, cos’è oggi? Israele, com’è che sei arrivato fin qui? Come sei entrato qui? Sei un invasore, sei un’organizzazione! non sei uno Stato. Gli abitanti L'articolo proviene da Il Difforme.