... non solo negli Usa, si stia trovando in mezzo a una tempesta perfetta", ha dichiarato il ceo Mads Nipper, dicendosi "fermamente convinto che gli Stati Uniti abbiano bisogno dell'offshore per ...

Eolico in crisi, per Orsted 3,8 miliardi di svalutazioni - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Siemens Energy crolla a Francoforte per le difficoltà nel settore dell'eolico Il Sole 24 ORE

Orsted, leader mondiale nella costruzione di parchi eolici offshore, svaluta di 28,4 miliardi di corone danesi (3,8 miliardi di euro) a causa di ritardi nei progetti negli USA. Il titolo cede il 15,6% ...Il leader mondiale nella costruzione di parchi eolici offshore, la danese Orsted, sprofonda alla Borsa di Copenaghen dopo aver annunciato che interromperà lo sviluppo di due progetti negli Stati Uniti ...