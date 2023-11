Elon Musk con i social ha decisamente fatto flop Twitter valeva 44mld | la sua X adesso non arriva a 20

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tra i tanti successi dia livello imprenditoriale c'é anche da registrare un affare che per il momento sta proprio andando male, l'acquisto delche il magnate e fondatore di Tesla ha deciso di ribattezzare X. Ilnetwork - si legge su L'Economia del Corriere - ha distribuito azioni ai dipendenti a un prezzo di 45 dollari, il che implica una valutazione di 19 miliardi per la piattaforma. E pensare che solo un anno faaveva riconosciuto una valutazione di 44 miliardi all’ex, al termine di una rocambolesca scalata finanziaria. Segui su affaritaliani.it

