Eletto ma senza poteri | cosa va e cosa no in questo premierato

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nel vertice di maggioranza di due giorni fa, oltre alla manovra finanziaria, è stata trovata la quadra politica sulle riforme istituzionali. Il ddl Casellati approderà nel Consiglio dei ministri di venerdì e, se approvato, sarà la base di partenza del lavoro delle Camere. La bozza che circola in queste ore, salvo eventuali modifiche fino a venerdì, consta di una revisione costituzionale piuttosto snella, di appena cinque articoli. Vediamone i tratti salienti. Il Presidente del Consiglio dei ministri saràa suffragio universale e diretto (cioè direttamente dal popolo), esattamente come avviene per sindaci e presidenti di Regione. Tuttavia, nonostante l’elezione diretta, non avrà i maggioriconnessi ad una elezione diretta. Ci spieghiamo meglio. Anzitutto non sarà Primo Ministro ma resterà Presidente del Consiglio dei ministri, cioè rimarrà ...