Edoardo Donnamaria | il suo intervento sugli amori tormentati

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneinterviene durante il programma Forum: ecco cosa ha detto l’ex gieffinoPARLA DEGLIA FORUM – Un lungo dibattito sull’amore tormentato, quello andato in onda oggi su Rete 4, nella consueta puntata di Forum, il programma di Barbara Palombelli, che ha permesso all’ex concorrente del gf di intervenire, insieme a Camilla Ghini e Paolo Ciavarro. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ...