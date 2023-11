Economia circolare | l’Italia è la più virtuosa d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nel 2022,ha fatto un passo avanti verso l’, riciclando l’83,4% di tutti i rifiuti prodotti, sia urbani che speciali. Si tratta di un primato europeo, che supera di molto la media dell’Unione Europea, pari al 52,6%.si pone così in netto vantaggio rispetto ad altri grandi Paesi europei come Francia, Germania e Spagna, che hanno raggiunto percentuali di riciclo molto più basse, rispettivamente del 64,4%, del 70% e del 59,8%. Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto GreenItaly. GreenItaly 2023: il rapporto sulla green economy in Italia Il Rapporto GreenItaly, giunto alla sua quattordicesima edizione, è stato realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con il contributo del Centro Studi Tagliacarne e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. In ...