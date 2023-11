Ecco perché non vi dicono più nulla su Schumacher | parla l' uomo che sa tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L'avvocato di Michaeldà una risposta a una domanda che in tanti da anni si pongono: "non si sa piùdelle condizioni di salute dell'ex pilota della Ferrari?". Are, in un'intervista a rilasciata alla rivista tedesca Legal Tribune Online, è Fellx Damm: "Con l'incidente, la pressione dei media è ovviamente cambiata radicalmente. Per allentare la pressione, durante gli incontri con la stampa ai quali erano presenti anche i medici curanti sono state fornite le prime informazioni generali sulla salute di Michael, quindi contenuti classificati tematicamente come legati alla privacy". E ancora: "In linea di principio nessuno può rivendicare la riservatezza dei fatti che lui stesso ha volontariamente divulgato al pubblico. In questo contesto la giurisprudenzadi autoapertura ...