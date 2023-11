E se il vostro caffè mattutino potesse ringiovanire anche la vostra pelle?

Leggi su amica

(Di mercoledì 1 novembre 2023) foto: GettyImages Al mondo si bevono più di 2,25 miliardi dial giorno, ma solo il 10% della ciliegia della pianta viene utilizzata per produrre la bevanda. Dove va a finire il restante 90%? Grazie all’upcycling, alcuni marchi cosmetici hanno deciso di utilizzarne gli scarti per formulare creme, scrub e non solo. Del resto sono ricchi di caffeina dalle tante virtù. Ma non è finita qui. Cosa succederebbe se ogni mattina, proprio con il, assumessimo la quantità necessaria di collagene per far fronte all’annosa questione dell’invecchiamento della nostra? Ebbene sì, esistono delle capsule diche sono contengono al loro interno deo veri e propri anti- principi attivi per la. Il potere del collagene ...