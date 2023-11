È morto Tyler Christopher | ex star di General Hospital | era stato sposato con Eva Longoria

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 1 novembre 2023) A pochi giorni dalla scomparsa di Matthew Perry, celebre per il ruolo di Chandler Bing nella serie Tv Friends, nella giornata di martedì 31 ottobre 2023 èun altro attore, conosciuto negli Stati Uniti e apprezzato anche in Italia:. A dare l’annuncio èl’amico e collega Maurice Benard, tramite un post su Instagram, che ha voluto parlare di lui come “un’anima dolce e un amico fantastico per tutti coloro che lo conoscevano“, a conferma di come fosse forte il rapporto che i due erano riusciti a creare anche lontano dal set.è deceduto nella sua casa di San Diego, in California, a soli 50 anni, “a causa di un arresto cardiaco”. L’artista aveva raggiunto la popolarità soprattutto per avere vestito di panni di Nikolas Cassadine nella soap opera ...