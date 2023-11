È morto a 50 anni Tyler Christopher | star di General Hospital

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’attore statunitense, noto per i ruoli di Nikolas Cassadine nella soape di Stefan DiMera nell’altra soap di successo Il tempo della nostra vita, èieri all’età di 50nella sua casa di Sam Diego, in California, per «arresto cardiaco». Lo ha annunciato su Instagram un altro interprete di, Maurice Benard. «era una persona...