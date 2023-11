È finita a un passo dal matrimonio | esplode l’amata coppia di canale 5

(Di mercoledì 1 novembre 2023) News TV. È stata una delle coppie più discusse nella scorsa edizione di Temptation Island. Contro chi si augurava che si separassero, per il bene di lei, hanno vinto e dimostrato di amarsi nonostante gli errori e le difficoltà. Ospiti a Uomini e Donne, hanno commosso il pubblico quando lui, le ha fatto la proposta dial centro dello studio. Ad un mese da quell’evento qualcosa si è rotto e tra loro sembra. Leggi anche: “Uomini e donne”, indiscrezione choc su Ida Platano e Alessandro Vicinanza Leggi anche: Beatrice Luzzi, il momento commovente davanti a tutti Èa undalStiamo parlando di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Lasta insieme da più di sette anni e ha deciso di partecipare a Temptation Island dopo che Gabriela ...

I due, infatti, ad undalle nozze " in molti ricorderanno la proposta di matrimonio al centro ... Ma non è, perché qualche giorno fa - prima della bomba sganciata sulla loro crisi - ...

Crisi tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, sarebbe finita a un ... Fanpage.it

"Non si finisce mai di conoscere le persone...". Aria di crisi tra ... ilGiornale.it

Non è chiaro nemmeno se la coppia possa mettere la parola fine alla loro storia in modo definitivo, oppure se possano decidere di tornare sui propri passi. Non resta che attendere i prossimi giorni ...Manila Nazzaro e Stefano Oradei matrimonio. La coppia sarebbe prossima alle nozze. A lanciare il clamoroso scoop il Settimanale Chi.