Dove mangiare la migliore crostata ricotta e visciole ai Castelli Romani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Isono il posto giusto per godere delle specialità regionali senza spendere troppo.ladi. Isono noti per la propria conformazione paesaggistica che offre scorci importanti e ricchi di possibilità turistiche, grazie anche all’accoglienza dei residenti, ma anche per le specialità che caratterizzano un territorio in espansione. L’industria culinaria, infatti, da quelle parti, è sempre stata in forte sviluppo proprio perchè non c’era nessuna possibilità di rimanere delusi. Lo stesso vale oggi, nella contemporaneità più totale,la globalizzazione regna sovrana, la cucina casereccia deivince su tutto il resto. Lo dice anche un noto stornello che ...