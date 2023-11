Donnarumma nel caos | ora trema davvero | spunta l’indizio social

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il 7 novembre sarà una data importante per il portiere della nazionale italiana, dal momento che tornerà a San Siro da avversario Gianluigiviene visto come il nemico numero 1 del match di ritorno di Champions League che si giocherà a San Siro tra Milan e Paris Saint Germain. Il portiere italiano affronterà la sua ex squadra per la prima volta nel suo vecchio stadio. L’ex rossonero è stato già fischiato al Meazza dalla sua vecchia tifoseria durante una partita dell’Italia a San Siro e un’accoglienza simile è lecita aspettarsela anche il 7, se non peggio. Quello che è certo è che la Curva Sud sta iniziando i preparativi in vista dell’evento, come dimostra la storia pubblicata su Instagram dal profilo della frangia più esdel tifo rossonero. La foto vede una menzione diretta al profilo del portiere e un gran numero di pacchi, i quali ...