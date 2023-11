Donna trovata morta in casa | uccisa a coltellate | scomparso il marito

Leggi su free

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Unadi origini inglesi è statanella sua abitazione. I carabinieri sono alla ricerca del, anch’egli inglese, al momento sparito nel nulla. E’ giallo a Casoli, provincia di Chieti La cittadina di Casoli, in provincia di Chieti, è avvolta nel mistero da quando questa mattina, mercoledì primo novembre, unainglese è statapriva di vita nella sua abitazione in contrada Verratti. Cosa sia accaduto nelle ore precedenti il ritrovamento del cadavere rimane ancora un giallo. Quel che si conosce, al momento, è che ildella, anch’egli originario inglese, è irreperibile.in un’abitazione in provincia di Chieti. Si indaga per omicidio. Il ...