Donna accoltellata all’addome | omicidio in provincia di Chieti | marito irreperibile

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Unaè stata trovata morta in un’abitazione in contrada Verratti a Casoli (),. Si indaga per. Ilè al momentoe sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è inglese. L’abitazione si trova tra diverse case diroccate nella contrada. Sul posto il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio e i carabinieri della scientifica che stanno effettuando i rilievi. L'articolo proviene da Italia Sera.