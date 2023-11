Disoccupato ruba uno zaino per il figlio all’Iper di Seriate e finisce in manette

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 novembre 2023). Hato unoall’interno dell’Iper di: “Era per miodi 11 anni. Il suo si è rotto e mi ha chiesto se gliene compravo uno. Non volevo deluderlo e, siccome non avevo i soldi per pagarlo, l’hoto”. Si è giustificato così davanti al giudice T.M., 37enne residente in provincia di Mantova, due figli, marmista per 23 anni e da 6 mesi. Da quando ha perso il lavoro l’uomo ha rimediato diverse denunce per furto. Lunedì 30 ottobre, nel pomeriggio, è entratodisenza accorgersi che l’addetto alla vigilanza lo stava tenendo d’occhio. Ha raggiunto il reparto tessile, ha scelto loper il suo bambino, ha staccato il cartellino e si è diretto alle casse. Ha pagato ...