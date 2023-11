Dio parla venerdì | alle 15 parola di Nasrallah

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Fedele ascoltatore di Joan Sebastian Bach, il professor Antoine Courban, preside di un dipartimento della facoltà di medicina dell’Università dei gesuiti di Beirut, Saint Joseph University, della quale dirige la pubblicazione Travaux et Jours, non può che fare come tutti i suoi connazionali: aspettarepomeriggio, quando Hassan, il leader di Hezbollah, la milizia khomeinista che controlla il Libano e che ha espropriato quel Paese del diritto ad avere una sua politica nazionale di difesa, ha annunciato al mondo che parlerà della guerra in atto. L’annuncio è stato dato domenica pomeriggio, con l’evidente intenzione di creare una lunga suspence globale. Cosa potrà direpomeriggio l’uomo dal quale dipende la possibile estensione regionale del conflitto? Questo punto interrogativo prolungato aumenta il peso delle ...

leggi anche Guerra tra Arabia Saudita e Yemen: la storia della tragedia di cui nessunoYemen, ... " Partigiani di" - prendendo il nome dal loro leader fondatore, usayn Badr al - Dn al - th , ...Ho ringraziato Dio, mi ha detto Hand singhiozzando ... quasi osceno per ciò che avevano vissuto e che li segnerà per sempre. Tutti quelli con cui ho parlato hanno espresso il desiderio di riportare ...Come recita Sant'Agostino: Se questi e queste sono diventati santi, perché non anch’io’; “Si isti et istae, cur non ego” ...