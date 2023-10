Dina Ravera | «Madre e top manager? Ancora troppo difficile conciliare le due cose»

... Luigi Cantamessa Direttore Generale Fondazione FS Italiane, Maria Annunziata Giaconia Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia,Founder e Chairman Destination ...

Dina Ravera: «Madre e top manager Ancora troppo difficile ... Vanity Fair Italia

Destination Italia, principale azionista acquista azioni LA STAMPA Finanza

Nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre incontro con l’artista, buschese d'adozione. Apertura straordinaria il 1° novembre, visita abbinata con le Cave di alabastro di domenica 12 novembre ...Soddisfazione per "i risultati raggiunti", in particolare per "l'Ebitda positivo". A parlare è il presidente di Destination Italia ...