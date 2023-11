Dimore e regge tra fasti e declino | miseria e nobiltà di molte città italiane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “” è il titolo del più celebre film di Totò ed è riferito a Napoli, ma si può applicare acome Torino, Roma, Milano. Mi riferisco a quel mix tossico di opulente bellezza e fetido abbandono, che trovi girando nei centri storici. Strade luride e dissestate ma palazzi imponenti, sedi di teatri splendidi,ed aulichenobiliari in paesi abbandonati a se stessi, quando non lo sono esse stesse. Recuperi che in realtà sono pretestuosi, arroganti stravolgimenti delle caratteristiche peculiari dell’edificio, sui quali tornerò prossimamente con esempi emblematici. Sono stata recentemente a Napoli e il percorso da un singolare B&B, ricavato dal convento di Santa Brigida al Teatro San Carlo, mi ha travolto di emozioni ...