Difficoltà negli apprendimenti scolastici | quando è il momento giusto per intervenire? Adesso!

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’anno scolastico è ormai iniziato e l’autunno rappresenta ildei primi colloqui con gli insegnanti. È tempo di fare un bilancio delle competenze dei propri figli e di comprendere come stanno affrontando il nuovo anno. Se noti che tuo figlio sta facendo molta fatica neldei compiti e/o se gli insegnanti ti segnalano che le sue abilità (lettura, scrittura, abilità logico-matematiche) non sono in linea con le aspettative della classe frequentata, non aspettare: è importante avviare subito un percorso di valutazione per inquadrare il problema ma anche per capire i punti di forza del bambino ed intraprendere tempestivamente un intervento efficace. La presa in carico, infatti, migliora le abilità ma soprattutto il benessere emotivo e scolastico del bambino. Presso il nostro Centro è possibile attivare fin dal primo anno di scuola primaria ...