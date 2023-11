Dietro le colonne

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) In questo secondo romanzo dedicato da Navid Carucci alle vicende dell’impero Moghul – il primo, La luce di Akbar, era uscito nel 2021 – la protagonista non è solo “Jahanara, la principessa moghul c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti