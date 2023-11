Dichiarare la ' guerra al terrorismo' è sempre un errore | ne spiego i motivi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Pluridecorato della secondamondiale, studioso della storia militare, Michel Howard pronunciò un discorso che ebbe molto rilievo il 30 ottobre 2001, a Londra. Per lui il desiderio di immediate ...

Dietro la suaai terroristi, da lui sapientemente alimentari - soprattutto l'Isis - il nemico perfetto - , si vedeva stagliarsi in tutta evidenza unaal popolo siriano che lui ...Putin non ha dichiarato “guerra” all’Ucraina, ha avviato un’operazione militare speciale. Al di là dei calcoli di altra natura, questo gli è servito a non dare dignità di combattenti, di belligeranti, ...L’anno in cui gli USA decidono di entrare in guerra, gli Inglesi dichiarano guerra a Finlandia, Ungheria, Romania, e la Grecia si arrende ai tedeschi. L’anno dei rastrellamenti degli ebrei e ...