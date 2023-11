Design | Ied Roma premia le idee più innovative delle nuove generazioni

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Natura, riqualificazioneperiferie, contrasto alla cultura patriarcale, rigenerazione sostenibile e sociale di spazi. E poi una riflessione sullefrontiere del digitale. Sono queste le tematiche affrontate dai progetti vincitori di IedAwards, evento inaugurale dell’anno accademico dell’Istituto Europeo didi, che per la sua quinta edizione e in occasione dei 50 anni della sede, è stato accolto dal Teatro dell’Opera. Venti i progetti finalisti, messi a punto da sessanta creative e creativi. Sette, invece, quelliti, per originalità, realizzabilità, qualità e innovazione. “I lavoriti quest’anno – evidenzia Laura Negrini, direttrice Ied– confermano ciò che Ied esprime ...