Dentro la magia dell' ultima canzone dei Beatles

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Abbiamo visto in anteprima il bellissimo corto Now And Then - The LastSong che racconta - attraverso materiale video esclusivo e parti commentate da Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e il regista Peter Jackson - la storia dietro l’ultimo brano dei Fab Four, Now And Then, disponibile in tutto il mondo dal 2 novembre: «È la migliore opportunità di sempre per avere John Lennon di nuovo con noi