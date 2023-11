(Di mercoledì 1 novembre 2023) In attesa della fine dello sciopero degli attori, sono trapelate online nuove informazioni sul, lae l'diin3. Le riprese di3 sono state interrotte mesi fa a causa dello sciopero degli attori di Hollywood e il film verrà quasi sicuramente rinviato, ma questo non ha impedito agli insider di rivelaresulladel film. Nelle ultime ore, infatti, sono trapelate alcune discrezioni secondo le quali ladel film sarà incentrata sulla TVA impegnata a prelevare le versioni Prime dei supereroi dal Multiverso, al fine di creare un esercito multiversale e sconfiggere Kang il Conquistatore. Uno degli eroi prescelti sarà proprio ildi Hugh Jackman, ...

Per ora lo chiamoversus Wolverine, o a volte3 con Wolvie. Abbiamo alcuni titoli in mente, ma non abbiamo ancora deciso. Sarà una decisione difficile da prendere."3: cosa ...

Deadpool 3, svelati nuovi dettagli sulla trama del film E aver visto ... Best Movie

Deadpool 3: nuovi dettagli su titolo, trama e l'ingresso di Wolverine Movieplayer

Secondo le ultime indiscrezioni, la trama di Deadpool 3 sarà incentrata sulla TVA impegnata a prelevare le versioni Prime dei supereroi dal Multiverso, al fine di creare un esercito multiversale e ...Il regista Shawn Levy ha confermato che Deadpool 3 non sarà il titolo ufficiale del prossimo trequel del MCU. Inoltre chiarisce che gli ...