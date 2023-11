De Niro alla sbarra | l’ex assistente | “Battute sessiste | dovevo grattargli la schiena”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Robert Deè finito in tribunale a New York per difendersi dalle accuse di una sua exche lo ha citato in giudizio per discriminazioni di genere. “Mi sottopagava, faceva commenti sessisti e mi assegnava compiti stereotipicamente femminili”, ha affermato la donna, Graham Chase Robinson, che ha lavorato per la star di Hollywood dal 2008 al 2019. La Chase, si legge su Deadline.com, chiede all’attore 12 milioni di dollari per “danni emotivi esua reputazione” ma la società di De, Canal Production ne vorrebbe a sua volta chiesti sei, avendo la donna “trasferito l’equivalente di 450 mila dollari in viaggi aerei sul suo conto personale” e “speso decine di migliaia di dollari in cibo, viaggi e altri servizi non legati al suo impiego”. La 41enne ha affermato che l’attore non solo ha ...