De Luca | “Nel Pd solo tribù | con Schlein nulla è cambiato”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non intendo tollerare un minuto di più che qualcuno parli di partito-comunità, quando la realtà concreta presenta un partito che è ormai un’aggregazione di correnti, di, che calpestano meriti e militanza, e introducono sempre più nei rapporti interni un tasso insopportabile di maleducazione e di supponenza”. Così al QN il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Nel Pd si è affermato ormai – dice ancora – il metodo della selezione in negativo: più perdi voti, più vai avanti. I risultati prodotti non contano, conta l’occupazione delle caselle correntizie. Con l’attuale leadership non èassolutamente. Chi ha portato al disastro elettorale il Pd? Tutti i responsabili di questo decennio, li vedo di nuovo imperversare. Il 90% sono i grandi ...