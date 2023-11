(Di mercoledì 1 novembre 2023)vuole un titolo nobiliare, il celebre ex calciatore e icona della moda , ha accettato l'invito di Rein persona a partecipare a unadi gala a Buckingham Palace. ...

vuole un titolo nobiliare, il celebre ex calciatore e icona della moda , ha accettato l'invito di Re Carlo in persona a partecipare a una cena di gala a Buckingham Palace. ...

David Beckham a cena da Re Carlo dopo aver tagliato con Harry e Meghan TGCOM

David Beckham a cena con re Carlo III, diventerà Sir Radio Monte Carlo

David Beckham vuole un titolo nobiliare David Beckham, il celebre ex calciatore e icona della moda, ha accettato l'invito di Re Carlo in persona a partecipare a una cena di gala a Buckingham Palace.Inoltre, come ulteriore momento celebrativo, adidas ha lanciato anche la confezione X Crazyfast.1 Messi El Ocho, che reimmagina la scarpa X Crazyfast firmata dal calciatore con una nuova colorazione ...