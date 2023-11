Danneggiate le pietre d' inciampo | Roma | lo sfregio alla comunità ebraica | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dued', in via Dandolo, sono state: appaiono annerite e ciò fa pensare che potrebbero essere state bruciate e poi ripulite. “Se fosse confermato che si tratta di un atto di profanazione deliberato sarebbe gravissimo”, ha commentato Victor Fadlun, presidente della, parlando con l'Adnkronos. “Led'- ha proseguito - per la nostrae per tutti ini hanno un alto e drammatico significato di memoria e omaggio alle vittime della follia antisemita”. “Mi auguro che non si ripeta anche da noi quanto purtroppo sta avvenendo in altri paesi europei, in particolare a Parigi. Ribadisco la piena fiducia nella vicinanza - ha chiosato Fadlun - e vigilanza ...