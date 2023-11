Daniil Medvedev fa il dito medio al pubblico! Cos’è successo a Parigi | la spiegazione non regge…

(Di mercoledì 1 novembre 2023)è stato sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov al secondo turno del Masters 1000 di-Bercy. Il russo si è arreso al tie-break del terzo set contro il bulgaro e ha così salutato prematuramente il torneo nella capitale francese. Il numero 3 al mondo dovrà ora prepararsi in vista delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica, in programma al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre.ha regalato spettacolo, in senso ampiamente negativo, durante il confronto odierno sul Campo Centrale. Sul 5-5 nel secondo set aveva infatti avvertito il giudice di sedia che non sarebbe stato disposto a giocare se il pubblico avesse continuato a fischiare. Il 27enne era poi riuscito a imporsi in quel parziale al tie-break, salvo ...

