Dallo Scudetto all’esclusione | l’ex Napoli finisce nei guai | il motivo è surreale

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il gruppodi Luciano Spalletti è ancora a: sono pochi gli azzurri che con fortune alterne si sono allontanati dal Maradona. Ildi Luciano Spalletti ha scritto una pagina memorabile di storia azzurra: tutte le compagini della Serie A battute, miglior attacco e miglior difesa, insomma, un campionato stracciato contro ogni pronostico. Lo, atteso in città per ben 33 anni, ha scaturito emozione e festa, con la maggior parte dei protagonisti del tricolore che hanno scelto di restare sotto l’ombra del Vesuvio. Se per alcuni il futuro è già delineato, vedi capitan Di Lorenzo e Mario Rui, che con ogni probabilità chiuderanno la carriera al, per altri è ancora tutto da definire. Su tutti Osimhen e Piotr Zielinski, due dei calciatori più centrali nel progetto ...