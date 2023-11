Dalla Corea del nord alla Russia Retroscena 007 | cos' ha ricevuto Putin

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La principale agenzia di spionaggio delladel Sud ritiene che ladelabbia inviato più di 1 milione di proiettili di artiglieria inda agosto per contribuire ad alimentare la guerra del presidente russo Vladimircontro l'Ucraina. Lo ha riferito un parlamentare che ha partecipato ad un briefing a porte chiuse con gli ufficiali dell'intelligence di Seul. Sia Pyongyang che Mosca hanno negato le affermazioni degli Stati Uniti e delladel Sud secondo cui ladelavrebbe trasferito forniture di armi. Secondo il deputato sudno Yoo Sang-bum, il servizio di intelligence nazionale di Seul ritiene che ladel ...

...sempre più salda alleanza tra Mosca e Pyongyang gli 007 sudcoreani di Seul sono certi che la... L'amministrazione russa ha informato che nella Penisola sono stati lanciati e abbattutidifesa ...

L'Europa divisa compra armi da Stati Uniti e Sud Corea: "sprecati" 100 miliardi Avvenire

Cosa c’entra la Corea del Nord con l’attacco lanciato da Hamas ISPI

Conflitti che riguardano il continente europeo colpito, oltre che dalla guerra in Ucraina ... mentre altre potenze come India, Giappone e Corea del Sud guardano senza pause i movimenti delle pedine ...«Sembra che la Corea del Nord abbia ricevuto consigli tecnici dalla Russia, quindi ci aspettiamo un tasso di successo più alto». Pyongyang, inoltre, ha inviato a Mosca esperti in lanciarazzi intorno a ...