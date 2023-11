Dai campi una innovazione che cambia il Mezzogiorno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 31 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi “I poveri mangiano meglio dei ricchi”. Una indicazione per come comportarsi a tavola, il tentativo di introdurre un nuovo modo di classificazione sociale? Quando, nel pieno della trascorsa estate, pronunciò queste parole, il ministro Lollobrigida divenne oggetto di accese polemiche. Uno schieramento di opinionisti ritenne, cominciando dallo chef Gianfranco Vissani, che i poveri “sanno riconoscere di più le cose buone e genuine”. Subito uno schieramento contrario fece notare che la qualità del cibo riproponeva l’attualità del rapporto Censis-Coldiretti sul boom dei discount, la grande distribuzione a basso costo. Si faceva notare, in sostanza, che l’inflazione galoppante colpiva i redditi più bassi (46 per cento) costretti a ridurre proprio la qualità ...