Da Vienna a Roma | dilaga l' antisemitismo in Europa

(Di mercoledì 1 novembre 2023) 42 episodi denunciati in Italia dal 7 ottobre. Aumentano le segnalazioni anche nel resto d': +300% in Austria. E in America un giovane minaccia una strage in un campus universitario. I numeri dell'odio

... è stato il commento del presidente della Comunità ebraica di, Victor Fadlun. Non meno agghiacciante l'incendio di oggi al cimitero ebraico di, uno dei 76 crimini contro gli ebrei ...

Allarme antisemitismo in Europa: dopo Parigi tocca a Vienna. A Roma danneggiate le pietre d'inciampo TGLA7

Incendio nel cimitero ebraico di Vienna: sui muri apparse svastiche ilmessaggero.it

La guerra in Medio Oriente ha risvegliato un tipo di odio che si considerava ingenuamente sconfitto negli ultimi anni: l'antisemitismo. Il risentimento verso gli ebrei sta divampando in questi giorni ...Non è più un caso isolato. Dopo il blitz della notte tra il 30 e 31 ottobre in via Dandolo a Trastevere, a poche centinaia di metri, esattamente in via Mameli 47, la notte successiva sono… Leggi ...