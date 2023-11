Da Kate a Camilla | i programmi TV preferiti dalla Famiglia Reale

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 1 novembre 2023) DaMiddleton alla regina, passando per re Carlo e la regina Elisabetta: tutti i reali hanno un programma televisivo del cuore. Laè solitamente in giro per il Regno Unito per svolgere tutti gli impegni della loro fittissima agenda. Ciò non significa, però, che non possano godere di qualche momento di relax. E per loro stessa ammissione, quando hanno un po’ di tempo libero, amano trascorrerlo davanti al televisore. Ma cosa guardano in televisione i membri dellainglese? In diverse occasioni i reali hanno rivelato i loro gusti, svelando dei dettagli in interviste e impegni ufficiali. Vanessa Kirby, che ha interpretato la principessa Margaret nella prima e nella seconda stagione di The Crown, ad esempio, ha rivelato che la regina Elisabetta ...