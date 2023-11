Da dove sbuca Loum Tchaouna

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) I turni autunnali di Coppa Italia rappresentano forse il momento in cui il tasso di random della Serie A va fuori controllo. Per come è strutturata la competizione non ci sono squadre di alta classifica e si consumano gli scontri – spesso sanguinari – tra squadre di bassa Serie A e alta Serie B. È l’unico momento in cui la Coppa Italia somiglia, vagamente, alla FA Cup – la chimera a cui, ciclicamente, si dice che dovremmo ispirarci. Si scontrano squadre poco abituate a giocare ogni tre giorni, e che si ritrovano ar improvvisare un turnover con quello che resta della propria rosa fuori dagli undici titolari. Perché la Coppa Italia è una bella opportunità, ma non ci si può concedere il lusso di sottrarre energia alla lotta per salvarsi o a quella per essere promossi. Così vediamo in campo giocatori pazzeschi, mai visti o dimenticati. Ci fanno chiedere perché non ...