(Di mercoledì 1 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Di nuovo in Israele ...

Ma ancora una volta, come per il conflitto russo ucraino, è la Turchia dia tentare un'... e non a caso domenica 5 novembre ad Ankara volerà appunto Antony. Per restare aggiornato ...

Da Blinken a Erdogan azione diplomatica per de-escalation e rilascio ostaggi TGLA7

Si combatte a Gaza, Oms: "Catastrofe sanitaria". Distrutto campo ... RaiNews

Ma ancora una volta, come per il conflitto russo ucraino, è la Turchia di Erdogan a tentare un'iniziativa diplomatica ... e non a caso domenica 5 novembre ad Ankara volerà appunto Antony Blinken.La richiesta è arrivata il giorno dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato il via libera all’ammissione della Svezia nell’Alleanza atlantica. In un comunicato stampa di Mszp si legge ...