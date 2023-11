Curling | Italia femminile al via dello Stu Sells 1824 Halifax Classic

(Di mercoledì 1 novembre 2023) In vista della seconda tappa della stagione del Grand Slam, l’diparteciperà allo Stu, torneo a quindici squadre di scena ad, in Canada. La Nazionale tricolore, guidata dagli allenatori Violetta Caldart e Marco Mariani, è inserita nel Gruppo B insieme ad altre quattro squadre e proverà le rotazioni in vista dei prossimi impegni. A scendere sul ghiaccio saranno Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), accompagnate da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di riserva. SportFace.

Debutto fissato per domani sera alle 20.30 ora italiana contro le canadesi del Team Curtis.

La Nazionale maschile termina seconda. Un altro grande week end per il curling azzurro. Sui ghiacci canadese di Saul Sainte Marie e Kemptville, in Ontario, è giunto al termine il percorso del Fall Classic, torneo di preparazione in vista della seconda tappa del Grand Slam.