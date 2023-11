(Di mercoledì 1 novembre 2023) Settimana difficile in casa. Non bastasse il ribaltone subìto in campionato dal Sudtirol, è arrivata anche la batosta in Coppa Italia contro la Salernitana: se l'eliminazione era preventivabile (...

RETROCESSIONE: LE QUOTE La Sampdoria rischia grosso. Se l'obiettivo di inizio anno - per bocca del presidente Manfredi - era mantenere la categoria e gettare le basi per il rilancio la ...

Crisi Samp, rischio retrocessione in C: le quote aggiornate La Gazzetta dello Sport

Samp, è sempre più crisi: da Pirlo al mercato, che cosa può succedere La Gazzetta dello Sport

Il portiere della Sampdoria è stato convocato insieme ad altri diversi 'italiani' tra cui Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino), Darko Lazovic ...Samp in crisi, rischia davvero la retrocessione in Serie C Quote in continua discesa sui principali siti di scommesse dopo il ko in Coppa Italia ...