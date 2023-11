Crêpes agli spinaci | ottime al naturale | per cannelloni o pasta al forno light

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Lesono un piatto nutriente e genuino. Se siamo abituate a considerare gliun ripieno, in questo caso dovremo rivedere le nostre posizioni. Per questa ricetta, infatti, sono parte integrante dell’impasto e conferiscono alla nostra preparazione un colore verde e allegro. Anche i bimbi saranno attratti dalla loro presentazione così inusuale e riusciremo a convincerli a consumare le tanto odiate verdure in men che non si dica. Possiamo farcirle come preferiamo ovviamente: a noi piacciono anche con un semplice uovo all’occhio di bue per un pieno di proteine. Ma sono deliziose anche con prosciutto e formaggio, pomodoro e mozzarella, ricotta e noci (in questo caso, trito le noci nel robot da cucina e le mescolo con il formaggio prima di spalmarle sulla). Sono semplicissime ...