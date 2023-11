Credo che non vorrò mai diventare madre

Leggi su dilei

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Vogliamo fare un bambino per istinto naturale, visto che l’imperativo biologico di ogni essere vivente, dal leone allo scarabeo stercorario, è la prosecuzione della specie. Ma lo vogliamo innanzitutto per un sincero bisogno di famiglia, perché l’uomo che amiamo sia il padre dei nostri figli. Ma possiamo anche volerlo senza desiderarlo davvero, perché siamo coinvolte della pressione sociale che ci spinge a uniformarci alla scelta più ovvia per una donna,. E poi c’è il timore di pentirsi: mentre l’orologio biologico avanza, non avere figli diventa sempre più una colpa, una mancanza, una scelta scellerata che rimpiangeremo a vita, che ci condanna a vivere sole, senza quell’amore totalizzante e meraviglioso di cui tutti parlano. Decidere per se stesse La grandissima scienziata astrofisica Margherita Hack, scomparsa nel 2013, una vita ...