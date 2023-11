Crampi allo stomaco | cause principali e rimedi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Isono una manifestazione di comune riscontro nella popolazione anche perché sono davvero molte le condizioni che possono scatenarli. In alcune persone sono un sintomo avvertito sporadicamente, mentre in altri individui, in particolar modo in chi è molto ansioso, il problema è ricorrente. Per quanto isiano molto spesso legati a disturbi non particolarmente gravi, chi li accusa li descrive come dolori particolarmente acuti o come fitte dolorose di notevole intensità, spesso intermittenti, una sorta di morsa che stringe l’epigastrio, ovvero la parte superiore dell’addome, tant’è che molto spesso detti ancheaddominali. Non sono infrequenti i casi in cui essi sono associati ad altri sintomi e segni a seconda di quella che è ...