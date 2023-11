Cortina | chiude lo storico ristorante dei vip El Camineto

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Il“El” did’Ampezzo, conosciuto anche come “Il Meloncino” per la gestione della famiglia Melon, ha chiuso i battenti e non riaprirà più. A riportare la notizia è “Il Gazzettino”, secondo cui l’immobile con terrazza panoramica ai piedi delle Tofane che ospitava lodi Romeo e Orietta Melon potrebbe essere stato acquistato dal magnate kazako Andrey Alexandrovich Toporov, già proprietario degli hotel Lajadira, Ampezzo (in ristrutturazione) e Savoia, che avrebbe deciso ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto e di “trasformare il locale di Rumerlo in un albergo con Spa e chef stellato” con tanto di affaccio sulle piste da sci, forse in vista anche delle Olimpiadi invernali sempre più vicine. Vera e propria istituzione in fatto di ...