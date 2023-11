Corso di giornalismo sportivo | ultima occasione!

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Mercoledì 29 novembre 2023 si terrà a REGGIO EMILIA (c/o l’aula multimediale del NOVA HOTEL, in Via Guglielmo Tirelli, 9...

L'intesa è stata siglata neldel primo Eu - Namibia Business Forum , che si è tenuto la ... Per adesso, rileva un reportage del portale diindipendente Unbias the news , rilanciato ...3 Novembre (Venerdì): Nell’oratorio San Bartolomeo dalle 16 alle 17.30 si svolgerà un corso di formazione della Google News Initiative tenuto dal giornalista Gabriele Cruciata sul tema del giornalismo ...«Continuerò a coprire la Russia per conto di Politico – la testata per la quale lavoro – dall'estero, che si tratti dell'Europa o dei Paesi confinanti in Asia Centrale o in Ucraina. Aver trascorso die ...