Coppia mangia olio piccante su una pizza | presunta intossicazione letale | lei è morta

Leggi su today

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le cause del decesso di Gerardina Corsano, una donna di 46 anni di Ariano Irpino (comune in provincia di Avellino), sono al momento oggetto di indagine. La donna è stata portata per la seconda volta consecutiva al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane con sintomi che potrebbero essere...