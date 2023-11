Coppia intossicata | sigilli al locale Il legale | “Attendiamo le indagini”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito del sequestro deldi Ariano Irpino dove unadel posto aveva consumato la cena qualche giorno prima della morte di una 46enne (LEGGI QUI interviene l’avvocato Guerino Gazzella, difensore del titolare deldi Ariano Irpino, ove si sarebbe verificata la presunta intossicazione alimentare: “La mia assistita, prima di ogni altra cosa, intende formulare, mio tramite, il più sentito cordoglio alla famiglia di Gerardina Corsano. Esprime la più solidale vicinanza ad Angelo Meninno, per il quale spera vivamente che, quanto prima, possa ritornare a casa. È necessario precisare che, immediatamente, la mia assistita si è resa disponibile a collaborare con le forze di polizia giudiziaria che, in questo momento, stanno svolgendo tutte ledel caso. A tal proposito ci ...

Una nipote dellaavrebbe riferito che durante la cena in pizzeria, Angelo dopo aver condito ... approfondimentoda botulino dopo aver mangiato il pesto, grave una 48enne FOTOGALLERY ©...

Una donna è morta e il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. È successo ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La vittima è Gerardina Corsano, 48 anni, suo marito, l'imprenditore Angelo Meninno. L'indomani i dolori sono progressivamente aumentati e la coppia, che stava partecipando ad un battesimo di cui Gerardina era la madrina, ha deciso di lasciare la cerimonia per farsi visitare in ospedale.